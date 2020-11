10/11/2020 07:20:00

Il coronavirus in Sicilia cresce al ritmo di mille contagi al giorno. Musumeci e Razza fino a poche ore fa ancora insistevano sull'opportunità della zona arancione per l'isola, ma la realtà è che, dati alla mano, stiamo precipitando verso la zona rossa.

La pressione sugli ospedali è tantissima, è solo chi non vuole vedere non capisce: il 26 Ottobre, il giorno dell'ultimo report della Regione inviato a Roma (quando è stata decisa la zona arancione), c'erano 775 persone ricoverate per Covid, di queste 98 in terapia intensiva. Il 6 Novembre, data dell'ultimo aggiornamento, le persone ricoverate sono quasi raddoppiate (1316), mentre quelle in terapia intensiva sono 159. Secondo i dati di ieri i ricoverati sono 1.490, di cui 187 in terapia intensiva.

Nell’Isola il 31 per cento dei posti letto negli ospedali è occupato da pazienti Covid: la soglia critica è indicata al 40 per cento. Ancora peggio la situazione per le Rianimazioni: il 25 per cento dei posti è coperto da contagiati, una percentuale vicina alla soglia di allarme del 30 per cento.