Alcamo, al via la settimana Nati Per Leggere online

13/11/2020 19:10:00

Quest’anno la Settimana Nazionale Nati per Leggere, istituita per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, si svolgerà dal 14 al 22 novembre, periodo scelto proprio perché il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Anche quest’anno il Comune di Alcamo ha scelto di esserci, partecipando alla Settimana NPL con alcune attività realizzate dalla Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino che si potranno seguire on line sulla pagina fb del Comune.

Dichiara l’Assessore alla cultura Lorella Di Giovanni “continua l’impegno dello staff della Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino per il Progetto Nati Per Leggere che ha l’obiettivo di promuovere la lettura nelle famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Da tre anni ci dedichiamo alle bambine ed ai bambini di questa Città, affinché tutti abbiano il diritto alle fiabe che sono strumenti importantissimi per apprendere e contemporaneamente sognare, per imparare a costruire con fantasia, creatività ed intelligenza delle storie rivolte proprio ai più piccoli.

Continua l’Assessore “ringrazio lo staff del presidio di Nati Per Leggere della Biblioteca Civica, perché, anche in questo difficile periodo, continua ad essere vicino ai bambini ed alle loro famiglie. Sono contenta, inoltre, perché il Progetto locale NpL, che il nostro Comune realizza già per il terzo anno consecutivo attraverso una rete interprofessionale (biblioteca, asili, scuole, volontari della lettura, etc), a breve sarà rinnovato per dare continuità ad iniziative di promozione della lettura condivisa in famiglia già dai primi mesi di vita, così come continueremo con il dono del primo libro ai nascituri, tutte azioni che hanno efficacia per lo sviluppo linguistico e relazionale del bambino”.