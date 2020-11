Alcamo. Consulta comunale degli stranieri, riaperti i termini per farne parte

13/11/2020 20:05:00

Scade il 23 novembre la possibilità per i cittadini stranieri maggiorenni residenti nel Comune di Alcamo da almeno un anno, in regola con le norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia e iscritti all’anagrafe la possibilità di produrre istanza per la partecipazione all’Assemblea della Consulta. La partecipazione alle attività della Consulta è a titolo gratuito.

Dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Stefano Alessandra: “abbiamo istituito la Consulta Comunale degli Stranieri non quale atto formale, ma quale scelta dell’Amministrazione affinché gli stranieri residenti nel nostro Comune possano integrarsi fra di loro e sentirsi parte integrante di una collettività, pur nel rispetto delle diverse identità sociali, culturali e religiose. Vogliamo che i cittadini stranieri siano informati sui propri diritti/doveri e la Consulta rappresenta l’organismo preposto proprio per offrire loro ogni informazione e tutela sulla propria situazione giuridica”.

Continua l’Assessore: “attraverso la Consulta è possibile rappresentare le istanze delle comunità straniere e le loro necessità a cui questa Amministrazione è particolarmente sensibile. L’obiettivo della Consulta è proprio quello di poter sviluppare progetti sinergici tra l’amministrazione e le comunità straniere”.

Alla domanda di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo specifico, dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.



Le domande indirizzate alla Direzione 3 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona, potranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Alcamo o inviate tramite PEC al seguente indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it o tramite raccomandata entro e non oltre il 23 novembre 2020. Per le domande spedite tramite raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

Info: Direzione 3 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona, Via G. Verga, 65 Tel. 0924/21654; 0924/21694, 092421695 o Ufficio Relazioni con il Pubblico, Corso 6 Aprile n. 60 e sul sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it.