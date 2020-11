Emergenza Covid. Alcamo, pubblicato l'avviso per i buoni spesa regionali

15/11/2020 04:00:00

E’ stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso rivolto ai cittadini che possono richiedere l'erogazione di Buoni Spesa Regionali per emergenza COVID-19, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE SICILIA 2014-2020. (Asse 2 Inclusione Sociale).



I cittadini ammessi al beneficio a decorrere da lunedì 16 novembre 2020 e fino al 31/01/2021 potranno spendere i buoni spesa-voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Regione presso gli esercizi commerciali convenzionati.

I buoni spesa/voucher non sono cedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti. L’utilizzo dei buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’Assessore ai Servizi Sociali Stefano Alessandra “già in primavera abbiamo messo a disposizione dei cittadini una prima tranche di buoni spesa erogati dalla Regione; adesso da lunedì e fino al 31 gennaio prossimo sarà possibile, ancora una volta, accedere ai buoni spesa, una misura per agevolare tutti quegli utenti che stanno soffrendo un particolare disagio economico a causa dell’emergenza Covid. Il buono/spesa, scaricabile dalla piattaforma SiCare con le proprie credenziali di accesso, è un aiuto concreto che possiamo garantire ai nostri cittadini in difficoltà per alleviare il disagio sociale. L’Amministrazione, fin dall’inizio dell’emergenza Covid, non ha tralasciato niente affinché i cittadini possano fruire di tutte le agevolazioni messe a disposizione sia dal Governo Nazionale che quello Regionale”.

Per visualizzare il proprio buono spesa con i relativi codici è necessario accedere alla piattaforma SiCare con le proprie credenziali (username e password) tramite i seguenti canali:

internet cliccando il seguente link.

APP “MUNICIPIUM” accedendo alla sezione ”Buoni Spesa” sotto sezione “Cittadino utilizzo Buoni Spesa”.

Ulteriori chiarimenti: Servizi Sociali 0924 21654 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

INFO AL LINK