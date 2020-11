Coronavirus, i dati di oggi: 2188 positivi in provincia di Trapani. 

17/11/2020 16:12:00

I positivi in provincia di Trapani al coronavirus sono 2188. Ecco gli aggiornamenti di oggi, 17 Novembre 2020, in provincia di Trapani. Ecco come sono distribuiti i positivi nei diversi comuni trapanesi: Alcamo 347, Buseto Palizzolo 4, Calatafimi Segesta 10, Campobello di Mazara 18, Castellammare del Golfo 74, Castelvetrano 155, Custonaci 40, Erice 91, Favignana 4, Gibellina 23, Marsala 295, Mazara del Vallo 307, Paceco 50, Pantelleria 54, Partanna 26, Poggioreale 1, Salaparuta 1, Salemi 29, Santa Ninfa 3, Trapani 534, Valderice 55, Vita 3, San Vito Lo Capo 46, Petrosino 12. I deceduti finora sono 46. I ricoverati in terapia intensiva sono 6, mentre quelli del territorio non in terapia intensiva sono 76. I dati aumentano nonostante i pochi tamponi effettuati: 621, i tamponi per la ricerca dell'antigene sono 519.

Mentre Alcamo sembra arrestare la sua corsa, il contagio aumenta di molto a Castelvetrano. Ma è Mazara a destare più scalpore passando da 239 casi ufficiali di ieri ai 307 di oggi. Marsala scende leggermente, Trapani è invece a quota 534. Aumentano di nove unità i ricoverati: non è un buon segno.