Enzo Angileri, il marsalese che da trent'anni pettina le star di Hollywood

19/11/2020 20:00:00

Molti non lo conoscono se non si è del settore o del mestiere, ma il marsalese Enzo Angileri, è tra i più famosi hair stylist del mondo e si occupa delle acconciature e del look delle star di Hollywood da quasi quarant'anni. Iniziò a Milano nel giro delle sfilate e la star che diede il via all'affermazione del suo grande talento fu Demi Moore, che si fece pettinare da Angileri per il poster di “Ghost”, il film che lanciò l'attrice americana a livello mondiale.

Il parrucchiere marsalese era arrivato da poco a New York prendendo la decisione più difficile, dire addio all’Italia per immergersi nel mondo americano dello spettacolo che cercava la creatività e la fantasia italiana. Oggi Enzo è considerato e definito dalle riviste più prestigiose “The man behind the Hollywood’s hair élite”.

Sono tantissime, le star del cinema che si sono affidate ad Enzo Angileri, da trent'anni a questa parte, da Demi Moore per continuare con Charlize Theron e Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Thandie Newton e, ancora, Carrie Fisher, Lucy Liu, Tom Cruise e Nicole Kidman, Jodie Foster e anche l'italiana Sofia Loren, della quale tra l'altro Enzo ha curato l’immagine per nuovo film di Edoardo Ponti su Netflix.

Angileri, ha inoltre collaborato con le star della fotografia mondiale, nel suo portofolio trovi partnership con Helmut Newton, Peter Lindberg, Herb Ritz, Patrick Demarchelier, Annie Leibovitz, Bruce Weber, Steven Klein, Nick knight, Mario Sorrenti, David Bailey, Terry Richardson, Artur Elgort, Albert Watson, Fabrizio Ferri, Oliviero Toscani, Giovanni Gastel.

Una carriera intensa e di successo quella di Angileri che ora gli fa apprezzare le piccole cose, semplici e genuine. Si ritiene fortunato e crede che siano fortunati i siciliani che vivono in Sicilia, che definisce uno dei posti più belli del mondo. Ha una figlia, Lara, oggi responsabile grandi eventi settore beauty per la Maison Chanel. Da trent’anni, con umiltà, e un po' nell'anonimato, Enzo Angileri cura e crea la bellezza delle star.