Domenica in Sicilia bar e pasticcerie aperti, ma solo per l'asporto 

21/11/2020 07:12:00

Ma domenica in Sicilia bar e pasticcerie possono aprire? Alla luce della nuova ordinanza di Musumeci sembra di no. Ed è un colpo mortale per queste attività, soprattutto le pasticcerie.

Una scelta illogica, quella di Musumeci, che rischia di dare davvero il colpo finale al settore. Adesso interviene, con una circolare di chiarimenti, che pubblichiamo qui sotto, la Protezione Civile regionale, che mette ordine tra tutti i provvedimenti e chiarisce che bar e pasticcerie, come ogni giorno, possono stare aperti fino alle 22, ma solo per l'asporto, anche la domenica.

E possono restare aperti anche i venditori di fiori, ma solo quelli in prossimità dei cimiteri.

Chiarimenti Ordinanza Presidente Regione Su Chiusure Domenicali by La redazione Tp24 on Scribd