Aeroporto di Birgi, rinviate ancora le tratte di continuità. Il via, forse, dal 18 dicembre

01/12/2020 14:31:00

C'erano già le giornate, i voli e gli orari stabiliti per le nuove tratte di continuità che metteranno in collegamento l'aeroporto "Vincenzo Florio" di Birgi con gli aeroporti di Ancona, Perugia e Trieste, ma ancora una volta c'è un rinvio per l'avvio delle nuove rotte che in realtà dovevano essere già operative da tempo.

Si doveva partire, venerdì 4 dicembre, con i voli Trapani-Perugia e Trapani-Ancona e poi sabato 5 con il volo Trapani-Trieste, manca solo l'ufficialità, ma secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione da fonti interne al vettore Tayaranjet (una delle compagnie che si è aggiudicata i voli di continuità), l'inizio dei voli subisce un nuovo ritardo ed è posticipato al 18 dicembre, salvo ulteriori complicazioni o rinvii.