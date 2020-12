Coronavirus, aggiornamento Sicilia del 2 dicembre 2020: più guariti che nuovi contagi. Continua calo ricoverati

02/12/2020 17:49:00

Sono 1.483 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 11.536 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 220 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.494. In isolamento domiciliare 38.017 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 982.232 tamponi.

Questi i totali dall’inizio dell’epidemia e l’incremento dei contagi nelle province: Catania: 18.046 (621); Messina: 6.489 (242); Ragusa: 5.771 (42); Trapani: 4.628 (70); Siracusa: 3.978 (60); Agrigento: 2.962 (0); Caltanissetta: 2.780 (52); Enna: 2.459 (6).

Più guariti che nuovi contagi in Sicilia, e quindi attuali positivi in calo dopo settimane di segno "più". E' questo il dato che balza maggiormente all'occhio nel bollettino giornaliero diramato dal ministero della Salute: sull'Isola infatti sono addirittura 2.455 i guariti a fronte di 1.483 nuovi contagi.

Continua anche oggi il trend in discesa dei ricoveri ordinari, che risultano essere 1.494 (-24 rispetto a ieri), stabili le terapie intensive (220). In totale le persone in ospedale sono 1.714. Scende anche il numero delle vittime, che oggi sono 27. Gli attuali positivi dunque ritornano dunque sotto quota 40 mila, 39.731 per la precisione (-999 rispetto a ieri), di cui 38.017 in isolamento domiciliare.