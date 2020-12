Coronavirus, in provincia di Trapani: calano i positivi totali, aumentano i guariti 

02/12/2020 16:37:00

Ecco l'aggiornamento sul coronavirus in provincia di Trapani, calano i positivi nel territorio, oggi sono 2749 in totale, questo perché aumentano i guariti, che in totale sono 1748. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, 21. E si è liberato un posto tra i ricoverati nel reparto Covid, perchè adesso sono 94.

I tamponi molecolari parziali effettuati sono 490, quelli per la ricerca dell'antigene sono 368.

I dati dei positivi nei Comuni: Alcamo 371, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 37, Castellammare del Golfo 78, Castelvetrano 213 Custonaci 32, Erice 106, Favignana 3, Gibellina 15, Marsala 548, Mazara del Vallo 464, Paceco 53, Pantelleria 24, Partanna 58, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 37, Santa Ninfa 4, Trapani 562, Valderice 53, Vita 2, San Vito Lo Capo 24, Petrosino 40.