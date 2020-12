Coronavirus, record di vittime in Italia (993). Scendono i contagi in Sicilia

03/12/2020 19:08:00

record di vittime in Italia (993)

E' un triste record quello registrato oggi in Italia. Nel Paese infatti si contano nelle ultime 24 ore 993 morti dovute al Covid, mai così tanti da inizio pandemia: erano stati 969 a marzo, ora il triste primato è stato battuto.

Sono 23.225 i positivi nelle ultime 24 ore in Italia. E’ stabile, al 10,2%, l’incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nello specifico i test sono stati 226.729. Ieri l’incidenza era al 10%.

In Sicilia, invece sono 1294 i nuovi casi di coronavirus su 10581 tamponi. Dunque meno contagi rispetto a ieri ma anche meno tamponi, con un tasso di positività comunque in discesa, al 12,3%. I nuovi casi salgono a 39.780 gli attuali positivi, con un decremento di 49 casi. Sono 34 i decessi.

Di questi 1.686 sono i ricoverati, meno 128 rispetto a ieri: 1.465 pazienti in regime ordinario (-29) e 221 (+1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 38.094 persone. I guariti sono 1.211.

Ecco come sono distribuiti i contagi fra province siciliane - Palermo: 200 casi, Catania 663, Messina 126, Ragusa 54, Trapani 58, Siracusa 59, Agrigento 61, Caltanissetta 45, Enna 28.Trentaquattro le vittime nell'Isola, per un totale di 1650.