Coronavirus. Tornano ad aumentare i positivi in provincia di Trapani. I dati del 3 Dicembre

03/12/2020 15:09:00

C'è il rimbalzo. Tornano ad aumentare i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, sono 2787 in totale (38 in più rispetto a ieri).

Nel bollettino del 3 dicembre si registra un nuovo decesso, salgono così a 80 dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 19 guariti. Dando un'occhiata alla curva sembra che in provincia di Trapani ci sia un graduale appiattimento, una stabilizzazione dei contagi. Nelle ultime 24 ore, infatti si sono registrati 58 nuovi positivi, (dato ottenuto dalla differenza tra aumento degli attuali positivi e guariti e decessi). Nuovi contagi in diminuzione rispetto ai dati dei giorni scorsi, (ieri erano 69 i nuovi contagi).

Stabili i ricoverati in terapia intensiva, 21. Aumentano i ricoverati nei reparti Covid, perchè adesso sono 99 (5 in più rispetto a ieri).



I dati dei positivi nei Comuni trapanesi: Alcamo 375, Buseto Palizzolo 6 Calatafimi Segesta 12 Campobello di Mazara 37, Castellammare del Golfo 76, Castelvetrano 225 Custonaci 30, Erice 104, Favignana 3, Gibellina 15, Marsala 559, Mazara del Vallo 480, Paceco 52, Pantelleria 24, Partanna 58, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 36, Santa Ninfa 4, Trapani 561, Valderice 56, Vita 2, San Vito Lo Capo 24, Petrosino 41.