Coronavirus. Tanti guariti, crollo dei positivi in provincia di Trapani. I dati del 4 Dicembre

04/12/2020 14:16:00

Altalena Covid in provincia di Trapani. Diminuiscono considerevolmente gli attuali positivi in provincia di Trapani, grazie ai 202 guariti registrati in un giorno.



Gli attuali positivi sono 2593 in provincia di Trapani. Il totale dei decessi è 80, il totale dei guariti è 1969. In terapia intensiva sono ricoverate 21 persone, 97 sono i ricoveri ordinari.

In due giorni sono stati effettuati 868 tamponi e 595 test per la ricerca dell'antigene.

I dati dei positivi nei Comuni trapanesi: Alcamo 294, Buseto Palizzolo 7 Calatafimi Segesta 12 Campobello di Mazara 31, Castellammare del Golfo 76, Castelvetrano 197 Custonaci 29, Erice 99, Favignana 2, Gibellina 15, Marsala 559, Mazara del Vallo 479, Paceco 47, Pantelleria 24, Partanna 44, Poggioreale 0, Salaparuta 4, Salemi 35, Santa Ninfa 4, Trapani 518, Valderice 50, Vita 2, San Vito Lo Capo 23, Petrosino 42.