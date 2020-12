Coronavirus, 2702 i positivi nel trapanese. Marsala la città con più contagi 595 

07/12/2020 11:19:00

Sono 2702 i contagiati totali in provincia di Trapani. Tornano ad aumentare i positivi al Coronavirus rispetto all'ultimo dato rilevato venerdì, quando erano 2593.

Ecco i dati aggiornati ad oggi, lunedì 7 dicembre 2020. Tra le città si registra un balzo in avanti di Marsala con 593 casi (venerdì erano 559), al secondo posto, in questa triste classifica si piazza Trapani con 525 positivi, poi segue Mazara con 496. Sono 80 in totale i decessi in provincia di Trapani dall'inizio dell'epidemia, 1383, invece, è il numero dei guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 21, i ricoverati non in terapia intensiva e del territorio sono 97. Sono stati effettuati 994 tamponi molecolari (dato parziale) e 593 tamponi per la ricerca dell'antigene.

Qui i dati dei positivi nei Comuni trapanesi: Alcamo 308, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi Segesta 13 Campobello di Mazara 34, Castellammare del Golfo 81, Castelvetrano 215, Custonaci 29, Erice 103, Favignana 2, Gibellina 12, Marsala 593, Mazara del Vallo 496, Paceco 43, Pantelleria 24, Partanna 45, Poggioreale 0, Salaparuta 4, Salemi 39, Santa Ninfa 4, Trapani 525, Valderice 54, Vita 2, San Vito Lo Capo 23, Petrosino 46.