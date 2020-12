Coronavirus, aumentano i nuovi contagi in Sicilia (1148). Cresce il tasso di positività

08/12/2020 19:11:00

Dopo il calo di ieri aumentano i nuovi positivi in Sicilia. Sono 1.148 così come indica il bollettino del ministero della Salute, ma in aumento sono anche i tamponi: ne sono stati effettuati 9.966. Sale anche il tasso di positività che oggi è 11,51% mentre ieri era 10,9%.

Attualmente in Sicilia ci sono 39.555 positivi di cui 1374 ricoverati in ospedale, 199 in terapia intensiva (-6 anche se 15 ingressi in più in un solo giorno), 37.982 in isolamento domiciliare. Salgono anche i guariti che adesso sono 32.171 ma, purtroppo, crescono anche i decessi. Nelle ultime 24 ore sono 36 le vittime, che in totale salgono a 1829. Dall'inizio della pandemia, in Sicilia le persone contagiate sono state 73.555.

Questo il report dei contagi nelle province: Agrigento 46, Caltanissetta 49, Catania 440, Enna 58, Messina 105, Palermo 214, Ragusa 45, Siracusa 32, Trapani 159.