Grandi marchi, piccoli prezzi 365 giorni l’anno. In arrivo a Trapani il terzo store PaghiPoco

09/12/2020 08:59:00

Eccoci! A conferma del successo del marchio PaghiPoco del Gruppo Rocchetta S.r.l. è in arrivo il terzo store su Trapani, in via Francesco De Stefano.

Qualità, Assortimento, Convenienza, prezzi bassi tutto l’anno è questo che il supermercato PaghiPoco da sempre racchiude nei prodotti presenti sui propri scaffali. Oggi l’azienda è presente su buona parte del territorio Siciliano, vantando oltre ai numerosi Punti Vendita, due Centri Logistici di cui uno specializzato sui prodotti freschi per garantire la qualità e la filiera con una Squadra di oltre 1000 persone, tra collaboratori, impiegati e consulenti.

Il Punto Vendita di via De Stefano segna il 51° punto Vendita della Rocchetta Srl e il 3° nella città di Trapani. Frutto di un mix che unisce assoluta convenienza a prezzi imbattibili 365 giorni l’anno, una profonda ricercatezza di un ambiente accogliente e uno straordinario assortimento di prodotti leader sul mercato. I suoi 1000 mq sono stati pensati e progettati per accogliere i clienti in un ambiente che riflette accoglienza e familiarità, dove poter instaurare rapporti di fiducia ed amicizia con i collaboratori. Un posto dove sentirsi a casa, ideale per la spesa giornaliera grazie alla costante presenza di prodotti alimentari freschi e freschissimi.

Qualità, Servizio e Convenienza PAGHIPOCO vi aspetta per l’inaugurazione giorno 10 Dicembre 2020 alle ore 8:30.

Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni dalle 08:30 alle 20:30.