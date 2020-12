Coronavirus, 2602 positivi nel trapanese. Giù i contagi in Sicilia, stabili i ricoveri

10/12/2020 06:00:00

Sono 2602 i positivi al coronavirus nel trapanese. La città con più contagi è Marsala con 602 positivi, poi Trapani con 531. In proporzione al numero di abitanti, preoccupa il dato del piccolo centro di Petrosino, con 46 casi in totale. I deceduti dall'inizio della pandemia sono 81, aumentano i guariti, adesso sono 2226.

I dati nelle città trapanesi: Alcamo 318, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi Segesta 14 Campobello di Mazara 34, Castellammare del Golfo 83, Castelvetrano 223, Custonaci 29, Erice 106, Favignana 3, Gibellina 12, Marsala 602, Mazara del Vallo 377, Paceco 41, Pantelleria 8, Partanna 45, Poggioreale 0, Salaparuta 4, Salemi 38, Santa Ninfa 4, Trapani 531, Valderice 52, Vita 2, San Vito Lo Capo 23, Petrosino 46. In terapia intensiva ci sono 19 persone. Nei reparti Covid, invece, 86 persone sono lì ricoverate. Ieri sono stati fatti 734 tamponi parziali, e 381 tamponi per la riceca dell'antigene.

A Petrosino i funerali di Giulia Marino - Si sono svolti ieri, presso la Chiesa Madre di Petrosino, i funerali di Giulia Marino, insegnante di 58 anni, che nelle settimane scorse aveva contratto il Covid. La morte di Giulia Marino sconvolge ancora una volta la comunità di Petrosino, e soprattutto la comunità scolastica dell'Istituto “Nosengo”, in cui la professoressa insegnava. Il “Nosengo”, infatti, ha già conosciuto il Coronavirus, con la morte nei mesi scorsi del vice preside, il prof. Natale Pulizzi. Nei giorni scorsi un'altra cittadina vittima del virus, Enza De Lisi, mamma di 3 figli, morta a 41 anni.

Aumentati i controlli - Da ieri su tutto il territorio ci sono maggiori controlli su spostamenti vari, assembramenti, uscite in coprifuoco, aperture e presenze in esercizi commerciali anche con l'impiego dell'esercito. Alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dall'ultimo dpcm dello scorso 3 dicembre si applicano le sanzioni previste dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020. La circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi con riferimento a tutti i divieti di spostamento introdotti relativamente sia al periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Le sanzioni dall'articolo 4 interessano, tutte le norme di contenimento del contagio, spiega la circolare, e tra queste deve essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio. La sanzione amministrativa va da 400 a 1000 euro con una riduzione del 30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro).

I dati siciliani - Sono 753 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia rilevati nelle ultime 24 ore, i tamponi processati sono stati 7.013: il tasso di positività torna a calare e si porta al 10,7%. Si mantiene stabile il numero delle vittime, ieri sono stati 34, mentre si registrano 1.627 guariti. Con i nuovi casi sono 38.647 gli attuali positivi, con un decremento di 908 casi rispetto a martedì. Di questi 1.572 sono i ricoverati (uno in meno rispetto a martedì): 1.374 pazienti in regime ordinario e 198 (-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 37.075 persone. I guariti sono 1627. La distribuzione dei nuovi contagi per province vede a Catania 347, Palermo 212, Messina 38, Ragusa 66, Trapani 8, Siracusa 26, Agrigento 9, Caltanissetta 37, Enna 10.

Questo pomerggio l'ordinanza di Musumeci - E' slittata ad oggi la firma dell'ordinanza di Musumeci in vista del periodo natalizio. Ieri il confronto tra il governatore, l'assessore alla Salute Ruggero Razza e il Comitato Tecnico Scientifico. C'è stato poi anche un confronto con il presidente dell'Anci Sicilia, Leoluca Orlando. Questa mattina l'ultima riunione con gli uffici e poi la firma dell'ordinanza, che dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Oltre ai controlli obbligatori per chi arriva da altre regioni, ci saranno anche le nuove misure anti-assembramento che verranno delegate ai sindaci. Tra le ipotesi c’è l'introduzione del divieto di stazionamento che a Palermo è stato in vigore per due settimane e che impediva di sostare in gruppo nelle piazze principali e nelle vie della movida. Ma potrebbe cambiare anche l'orario di apertura dei negozi.

I dati italiani - Netto calo dei contagi. Sono 12.756 i casi positivi al tampone per il coronavirus in Italia in 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. Le vittime sono 499. Sono 118.475 i tamponi effettuati per il coronavirus in Italia in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, oltre 30 mila in meno di martedì. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a martedì. Sono 3.320 i pazienti in terapia intensiva in Italia per il Covid-19, in calo di 25 unità rispetto al giorno prima. Gli ingressi in rianimazione in 24 ore sono stati 152, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono 29.653, in calo di 428 unità rispetto a martedì. In isolamento domiciliare ci sono 677.542 persone (-26.557 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 710.515 (-27.010), i guariti e dimessi 997.895 (+39.266).

Cosa si potrà fare e cosa no - Chi si dovrà spostare per l'Italia in occasione delle feste di fine 2020 lo dovrà fare prima del 20 dicembre o dopo il 7 gennaio, sia per andare nelle seconde case o per fare un po' di turismo: rimangono le deroghe solo per casi specifici, assistenza a persone non autosufficienti, separati che incontrino i figli minori, i ricongiungimenti familiari presso la casa abituale. E' quanto specificano le Faq (risposte alle domande più frequenti) della presidenza del Consiglio, "per il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021".