Coronavirus, boom di guariti in Sicilia. Ecco perché 

10/12/2020 19:59:00

Marsala ieri aveva 600 casi, oggi 400. Stiamo parlando di coronavirus, e di dati un po' ballerini da un giorno all'altro. Il salto indietro di Marsala non è il solo. Tutta la Sicilia oggi registra un boom di guariti. Come mai? Qualche cura miracolosa nella notte? No. Più semplicemente dalla Regione è stato l'ordine alle Asp di "liberare" tutti quei soggetti ancora in quarantena nonostante i tamponi negativi.

Per quanto riguarda i dati, in Sicilia ci sono 21 nuovi ingressi in terapia intensiva.

I guariti sono 2.705 in più e abbiamo spiegato perché.

Secondo il bollettino giornaliero della Protezione civile nazionale, nell'Isola sono stati diagnosticati 1.059 nuovi casi a fronte di 9.526 tamponi. I morti sono 32, i ricoverati con sintomi 1.342 (-32) mentre i ricoveri in Rianimazione 197 (uno in meno di ieri ma con 21 nuovi ingressi).

Intanto l'Asp di Palermo, in vista dell'ordinanza di Natale alla firma del presidente della Regione, schiera duecento medici al giorno per fare i tamponi per i viaggiatori in arrivo. Già da domani 3 squadre da 20 medici ciascuno saranno impegnate in 3 turni all’aeroporto Falcone e Borsellino. Nelle 15 postazioni realizzate dalla Gesap potranno essere effettuati, dalle 6.30 alle 24, circa 3.000 tamponi rapidi al giorno. I positivi al test rapido antigenico, facoltativo in un primo momento, saranno sottoposti nella stessa sede a tampone molecolare.

Stesso impegno e stesse modalità – a partire da sabato - anche per l’attività di prevenzione nei porti.