Coronavirus, impennata "anomala" dei guariti nel trapanese  e in Sicilia (2705). Musumeci firma l'ordinanza

11/12/2020 06:00:00

E' un boom di guariti "anomalo" quello registrato nelle ultime 24 ore in provincia di Trapani e in tutta la Regione. Sì, i dati ufficiali ci dicono che ci sono 2552 guariti nel trapanese (mercoledì erano 2226), e sono addirittura 2705 in un giorno, in tutta l’Isola, dato che fa scendere, e di molto, il numero degli attuali positivi.

La spiegazione ai tanti guariti in poche ore... - Una spiegazione a questa improvvisa impennata di guarigioni, che non sono in realtà di queste ultime ore c’è, e dipende dal fatto che le aziende sanitarie provinciali hanno dato, finalmente, l’esito degli screening ai pazienti e dunque "liberato" tantissime persone che erano in attesa del tampone negativo da giorni e per questo costrette a stare in isolamento, quando già da tempo potevano tornare al lavoro e comunque uscire di casa.

Sono 2360 gli attuali positivi al coronavirus (mercoledì erano 2602). Tra le città, quella con il maggior numero di guariti è Marsala, che conta 380 positivi ( mercoledì erano 602). Purtroppo si registrano anche 5 decessi che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 86.

I dati nelle singole città trapanesi: Alcamo 334, Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 15 Campobello di Mazara 34, Castellammare del Golfo 83, Castelvetrano 229, Custonaci 27, Erice 101, Favignana 2, Gibellina 12, Marsala 380 (602), Mazara del Vallo 393, Paceco 34, Pantelleria 8, Partanna 45, Poggioreale 0, Salaparuta 4, Salemi 38, Santa Ninfa 4, Trapani 503, Valderice 51, Vita 2, San Vito Lo Capo 23, Petrosino 32. In terapia intensiva ci sono 15 persone. Nei reparti Covid, invece, 87 persone sono lì ricoverate. Sono stati fatti 363 tamponi (dato parziale), e 220 tamponi per la ricerca dell'antigene.

E' tornato a fare il punto della situazione Covid, il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Sottolineando il calo dei contagi e il numero delle persone ricoverate ad oggi in città, 53 nei reparti ordinari e 5 in terapia intensiva. 7 sono secondo il primo cittadino invece i deceduti da sabato a ieri.

Sabato screening per i cttadini over 65 - Il primo cittadino di Marsala annuncia, inoltre, di aver concordato con l’Asp uno screening a tappeto per la popolazione over 65, da effettuarsi all’autoparco comunale di Marsala, dalle ore 9 alle 19 di sabato 12 dicembre.

I dati in Sicilia - Nuovamente sopra 1000 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia: sono 1059 nelle ultime 24 ore, ma salgono a 9526 i tamponi. Trentadue le vittime. Record assoluto di guariti: 2705 in un giorno. Il rapporto tra casi e tamponi oggi è l'11,11%, in leggera salita rispetto a mercoledì, quando era stato del 10,7%.

Musumeci firma la nuova ordinanza per il periodo natalizio - Ieri sera il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo qualche rinvio, ha firmato la nuova ordinanza per limitare il contagio da Coronavirus che entrerà in vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio. Qui i punti del nuovo provvedimento:

Registrazione sul portale e tampone - Chiunque arrivi in Sicilia dovrà registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it ed essere in possesso dell'esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle ultime 48 ore. Sono esclusi i pendolari e coloro che si siano allontanati dall'Isola, nei giorni immediatamente antecedenti, per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni.

Tamponi rapidi nei drive-in - Qualora la persona che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare ha diverse opzioni. Può recarsi presso un drive-in appositamente dedicato per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema sanitario regionale. Se negativo, potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo cinque giorni.

Tamponi molecolari nei laboratori - In alternativa, si può andare presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con l'obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al dipartimento di Prevenzione dell’Asp.

Isolamento fiduciario - Chi non segue nessuna delle precedenti procedure, come ultima ipotesi, ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.

"Contapersone" nei Centri commerciali - Previste ulteriori misure limitative e finalizzate alla verifica del rispetto delle misure contenitive del contagio da Covid-19. Durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici, con particolare riferimento al settore commerciale, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d'aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi sono tenuti a comunicare all'Asp il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le Linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale. I Centri commerciali pluri-negozio dovranno munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti

Obbligo di registrazione dei clienti per ristoranti e pizzerie - I titolari di ristoranti e pizzerie hanno anche l'obbligo di conservare l'elenco dei clienti serviti ai tavoli per un periodo di almeno due settimane, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, così da garantirne la disponibilità per le autorità sanitarie.

Potere dei sindaci - I sindaci potranno consentire agli esercizi pubblici l'orario continuato e adottare, altresì, misure limitative di accesso alle aree comunali (come zone pedonali e luoghi pubblici di aggregazione) per evitare assembramenti e stazionamenti prolungati, anche mediante l'utilizzo di transennamenti o regolatori di flusso di entrata e uscita. Per questi compiti potranno attivare anche personale delle associazioni di volontariato.

Coinvolgimento dei medici e dei pediatri - L'ordinanza del presidente Musumeci prevede anche il coinvolgimento dei medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta, che supporteranno le Asp per tutta la durata del periodo emergenziale, nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test.

I dati in Italia - Sono 16.999 i casi positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. Le vittime sono 887. Sono 30.099 i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore per il Covid. Dall'inizio della pandemia sono oltre un milione (1.027.994) le persone che hanno superato il coronavirus. Lo si evince dal sito della Protezione Civile. Gli attuali positivi sono diminuiti di 13.988 persone, scendendo sotto quota 700.000. Torna a scendere, secondo l'ultimo bollettino, l'incidenza delle persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che sono 171.586. Il tasso di positività è calato al 9,9%, in diminuzione di quasi un punto percentuale rispetto a mercoledì.

Pubblicati dati vaccino Pfizer, efficace al 95% - Risulta efficace al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%) il vaccino anti Covid-19 della Pfizer, sperimentato su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il vaccino, (indicato con la sigliaBNT162b2) e metà il placebo. I risultati sono pubblicati sul New England Journal of Medicine. Fra gli eventi avversi si sono osservati dolore nel sito dell'infezione, da lieve a moderato e temporaneo, affaticamento e mal di testa. L'incidenza di eventi avversi gravi è stata bassa ed è risultata simile nei gruppi che hanno ricevuto il vaccino e in quelli che hanno ricevuto il placebo.

L'appello di Arcuri a medici pensione e neolaureati: 'Aiutateci per la campagna di vaccinazione' - "Faremo una call aperta per personale che dovrà aiutarci nella somministrazione dei vaccini. Ci aspettiamo al picco della campagna di vaccinazione di poter utilizzare fino a tremila medici e fino a dodicimila infermieri. In Italia ci sono neolauretati, specializzandi e medici in pensione ancora nelle piene capacità di esercitare il loro lavoro. Faccio un appello a queste categorie: dateci una mano, servirà al Paese. Dobbiamo dare tutti una mano". Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri.

Arcuri, app con tracciabilità - "Poste Italiane ed Eni ci stanno aiutando nell'implementazione di una app, è un sistema molto complesso nel quale ci saranno molte componenti: un call center elementi di tracciabilità, riconoscibilità e possibilità di alimentare i sistemi informativi delle regioni e del ministero della salute nell'implementazione di una sorta di anagrafe dei vaccini uguale a quella che c'è per tutti i vaccini somministrati per la popolazione italiana". Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri.

"Speriamo Natale sia ultimo sacrificio" - "Servono pazienza e sacrificio- continua Arcuri - lo chiedo soprattutto ai più giovani. Sono certo che capirete l'importanza nell'assunzione di comportamenti responsabili. Sarebbe complicato intraprendere la più grande campagna di vaccinazione nel pieno di una non auspicata terza ondata. Speriamo che Natale sia l'ultimo sacrificio. Accettarlo significa contribuire tutti affinché non accada più".