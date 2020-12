Coronavirus, scendono ancora i positivi nel Trapanese (sono 2099). I dati di oggi 11 dicembre

11/12/2020 14:29:00

Aumentano ancora i guariti in provincia di Trapani, sono 2864 (ieri 2552) quelli totali dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus. In virtù dell'aggiornamento dei dati, ad oggi, venerdì 11 dicembre 2020, sono 2099 (ieri 2360) i positivi attuali in provincia. Sono 87 le persone decedute.

I positivi nelle città della provincia - Alcamo 220, Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 29, Castellammare del Golfo 36, Castelvetrano 171, Custonaci 24, Erice 91, Favignana 2, Gibellina 11, Marsala 375, Mazara del Vallo 411, Paceco 31, Pantelleria 8, Partanna 35, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 38, Santa Ninfa 4, Trapani 497, Valderice 50, Vita 2, San Vito Lo Capo 17, Petrosino 30.

In terapia intensiva ci sono 15 persone. Nei reparti Covid, invece, 86 persone del territorio. Sono stati effettuati 462 tamponi (dato parziale), e 217 tamponi per la ricerca dell'antigene.