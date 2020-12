Coronavirus, giù i positivi nel trapanese. Oggi e domani giornate di screening per gli over 65

12/12/2020 06:00:00

Aumentano ancora i guariti in provincia di Trapani, sono 2864 quelli totali dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus. Sono 2099 invece i positivi attuali in provincia e 87 le persone decedute.

I positivi nelle città della provincia - Alcamo 220, Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 29, Castellammare del Golfo 36, Castelvetrano 171, Custonaci 24, Erice 91, Favignana 2, Gibellina 11, Marsala 375, Mazara del Vallo 411, Paceco 31, Pantelleria 8, Partanna 35, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 38, Santa Ninfa 4, Trapani 497, Valderice 50, Vita 2, San Vito Lo Capo 17, Petrosino 30. In terapia intensiva ci sono 15 persone. Nei reparti Covid, invece, 86 persone del territorio. Sono stati effettuati 462 tamponi (dato parziale), e 217 tamponi per la ricerca dell'antigene.

Oggi dalle 9 alle 19 lo screening a Marsala - Oggi sabato 12 Dicembre, uno screening gratuito dedicato alla popolazione con oltre 65 anni d'età. La decisione dell'Asp è stata comunicata al sindaco Massimo Grillo nella serata di ieri: “Ringrazio l'Azienda sanitaria provinciale per avere dato seguito alla nostra richiesta ed invito a cogliere questa ulteriore opportunità che contribuisce a contenere la diffusione del contagio. In tal senso, questa Amministrazione continuerà a mettere in campo ogni azione in linea con le decisioni governative, informando puntualmente e in maniera corretta la cittadinanza, senza creare inutili allarmismi”. L'indagine diagnostica, con test rapido in modalità drive-in, si svolgerà presso l'Autoparco comunale di contrada Ponte Fiumarella, dalle ore 9 alle 19. L'organizzazione logistica è affidata al Centro Operativo Comunale di Protezione civile. Al fine di accelerare l’aspetto burocratico, è necessario che gli interessati si presentino con i moduli (Consenso, Anagrafica, Test) già compilati nelle parti di competenza. Gli stessi dovranno poi essere consegnati ai medici prima di effettuare il test. Si evidenzia che, per ovvi motivi di sicurezza sanitaria, non potranno essere consegnati copie dei suddetti moduli da parte del personale in servizio nell'area screening.

Domenica lo screening a Trapani - Domenica, dalle 9 alle ore 19, presso l’autoparco comunale di Via Libica, a Trapani, riprenderà l’attività screening anticovid organizzata dal Comune in collaborazione con il personale sanitario dell’Asp. Il servizio che prevede il tampone rapido in modalità “drive in” è rivolto in particolare ai titolari di attività commerciale e ai cittadini di 65 anni e oltre. Potrà accedere comunque la popolazione interessata. Il servizio è totalmente gratuito.

Mazara, domenica screening all'autoparco comunale - Domenica 13 dicembre, dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso l’Autoparco comunale sito in contrada Affacciata a Mazara del Vallo, si effettuerà la campagna di screening epidemiologico con somministrazione di tamponi rapidi Covid-19, per gli operatori degli esercizi commerciali e i cittadini Over 65. La modalità di somministrazione sarà drive-in (con auto). All’ingresso dell’Autoparco saranno incolonnate due file di auto. Coloro che vorranno sottoporsi ai test rapidi dovranno portare con sé il documento d’identità e una penna per la compilazione dei moduli che saranno distribuiti direttamente nelle auto in fila da personale volontario delle associazioni del territorio con la supervisione della Polizia Municipale. L’iniziativa è dell’Anci Sicilia, in collaborazione con l'Assessorato regionale della Salute, il Dipartimento di Igiene Pubblica distrettuale dell’Asp di Trapani ed il Comune di Mazara del Vallo.

Oggi screening per gli over 65 anche ad Alcamo - Ad Alcamo la sede di effettuazione del tampone, dove saranno allocati i gazebo ad hoc è in c/da Sasi ed il servizio, effettuato dai referenti medici del’ASP di Trapani, sarà garantito dalla Polizia Municipale e dalla Protezione Civile Comunale. Sarà possibile effettuare il tampone antigenico rapido, in modalità drive in, a partire dalle ore 9:00 alle ore 19:00 continuativamente nella giornata di oggi. Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “continua la collaborazione con l’ASP per la campagna regionale di screening dei test rapidi per la rilevazione di antigeni specifici per Sars-Cov 2. Potranno effettuare i tamponi gratuiti, in modalità drive on, tutti gli over 65. Ricordo a tutti che, la tracciabilità degli eventuali contagi è di fondamentale importanza per accertare lo stato di salute della nostra popolazione”.

Petrosino, screening per la popolazione over 65 all'autoparco di Marsala - Prosegue, in collaborazione con l'Asp di Trapani e il Comune di Marsala, lo screening gratuito della popolazione per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Dopo i weekend dedicati alla popolazione scolastica, domani (sabato 12 dicembre) previsti i tamponi rapidi per tutti coloro che hanno più di 65 anni. Il drive-in si svolgerà dalle ore 9 alle ore 19 presso l'autoparco comunale di Marsala in contrada Ponte Fiumarella: lì si potranno recare i residenti a Petrosino.

Aumento dei contagi da coronavirus stabile in Sicilia: sono 999 i nuovi positivi su 9.534 con un tasso di positivi in rapporto ai tamponi effettuati pari a 10,5%, migliore rispetto a ieri (quando è stato dell'11,1%). Rimane invariato il numero dei posti occupati in terapia intensiva mentre diminuiscono i ricoveri in regime ordinario (-62). Sono 1.530 i guariti e 28 i decessi. Con i nuovi casi sono 36.410 gli attuali positivi, con un decremento di 559 attuali positivi rispetto a giovedì. Di questi 1.477 sono i ricoverati (62 in meno rispetto a giovedì): 1.280 pazienti in regime ordinario (-62) e 197 (0) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 34.933 persone. La distribuzione dei nuovi contagi per province vede Catania con 450 casi, Palermo con 274, Messina con 118, Ragusa con 18, Trapani con 25, Siracusa con 53, Agrigento con 18, Caltanissetta con 21 e Enna con 22.

I dati in Italia - Sono 18.727 i nuovi casi di oggi in Italia, contro i 16.999 di 24 ore fa, ma con 190.416 tamponi, 19mila più di giovedì. Ancora in lieve calo il rapporto positivi-tamponi, che passa da 9,9% a 9,8%. La curva a livello settimanale si conferma in lieve discesa: venerdì scorso i nuovi casi erano oltre 24mila. Sempre molto alto il numero dei decessi, 761 oggi (giovedì 887), per un totale di 63.387 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo invece i ricoveri: quelli ordinari sono 526 in meno (giovedì -565), 28.562 totali, mentre le terapie intensive calano di altre 29 unità, e sono 3.265. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è ancora il Veneto (+3.883), che cresce in controtendenza con il rallentamento nazionale. Seguono Lombardia (+2.938), Puglia (+1.813, altra regione in crescita), Piemonte (+1.553), Campania (+1.340) e Lazio (+1.230). I contagiati dall’inizio dell’epidemia sono 1.808.873. I guariti nelle 24 ore sono 24.169 (ieri 30.099), per un totale di 1.052.163. Ancora in negativo quindi gli attualmente positivi, che calano di 6.204 unità (ieri -13.988), e sono 690.323. Di questi, 658.496 sono in isolamento domiciliare, 5.652 meno di ieri.

Via libera alle cure con l'Idrossiclorochina - ll Consiglio di Stato dice sì all'uso dell'idrossiclorochina come terapia per Covid-19, purché sia prescritta da un medico, e conferma la decisione dell'Agenzia del farmaco di escludere il farmaco dalla rimborsabilità Ssn. Con l'ordinanza numero 7097/2020, pubblicata oggi, la III Sezione del Consiglio di Stato ha infatti accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e ha sospeso la nota del 22 luglio 2020 dell'Aifa che vietava la prescrizione off label (ossia per un uso non previsto dal bugiardino) dell'idrossiclorochina per la lotta al Covid 19.

"La perdurante incertezza circa l'efficacia terapeutica dell'idrossiclorochina, ammessa dalla stessa Aifa a giustificazione dell'ulteriore valutazione in studi clinici randomizzati - si legge nella corposa ordinanza - non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l'irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale da parte dei medici curanti".

E ancora: "La scelta se utilizzare o meno il farmaco, in una situazione di dubbio e di contrasto nella comunità scientifica, sulla base di dati clinici non univoci, circa la sua efficacia nel solo stadio iniziale della malattia, deve essere dunque rimessa all'autonomia decisionale e alla responsabilità del singolo medico in scienza e coscienza" e con l'ovvio consenso informato del singolo paziente, fermo restando il monitoraggio costante e attento del medico che lo ha prescritto.

L'ordinanza precisa che non è invece oggetto di sospensione (né a monte di contenzioso) la decisione dell'Aifa di escludere la prescrizione off label dell'idrossiclorochina dal regime di rimborsabilità.