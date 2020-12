Coronavirus. 6 morti in provincia di Trapani. Diminuiscono i positivi, aumentano i ricoveri. I dati

14/12/2020 13:41:00

Diminuiscono gli attuali positivi, ma aumentano morti e ricoverati. E' questa la situazione sul fronte Coronavirus in provincia di Trapani in base al bollettino di oggi 14 Dicembre.



Dall'inizio della pandemia sono morte 93 persone, sei in più rispetto a venerdì, giorno dell'ultima rilevazione. I ricoverati della provincia di Trapani sono 14 in terapia intensiva (una in meno rispetto a venerdì), ma aumentano i ricoveri nei reparti covid: sono 110, 24 in più nel fine settimana.



La buona notizia è che diminuiscono gli attuali positivi. Sono 2055, (-44) le persone oggi positive al Covid 19. Nel fine settimana sono 129 le persone “guarite” (il virgolettato si riferisce al fatto che la registrazione dei guariti avviene sempre con un po' di ritardo rispetto all'effettiva negativizzazione) che salgono così a 2992 dall'inizio della pandemia. Tra le città sono Trapani, Mazara, Marsala ed Alcamo ad avere il maggior numero di positivi al Covid. C'è da dire che Trapani e Marsala stanno piano piano diminuendo il conto dei contagiati, in questi giorni.

Ecco quindi i dati città per città.



I positivi nelle città della provincia - Alcamo 228, Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 29, Castellammare del Golfo 36, Castelvetrano 173, Custonaci 23, Erice 92, Favignana 1, Gibellina 9, Marsala 329, Mazara del Vallo 427, Paceco 27, Pantelleria 8, Partanna 35, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 39, Santa Ninfa 4, Trapani 489, Valderice 47, Vita 2, San Vito Lo Capo 17, Petrosino 23.

Sono stati effettuati 872 tamponi (dato parziale), e 325 tamponi per la ricerca dell'antigene.

Nel fine settimana si sono svolti gli screening per la popolazione over 65 (poi estesi a tutti). Sono stati testati 5201 soggetti e ne sono risultati positivi 75.