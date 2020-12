Coronavirus, risalgono i nuovi positivi in Sicilia (914). I dati di oggi

14/12/2020 18:21:00

Risalgono i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Oggi sono 914 i contagi e si registrano 32 nuovi decessi: numeri in aumento rispetto a ieri quando erano 808 nuovi casi e 21 i morti.

Nell'Isola il numero delle vittime del Covid dall'inizio dell'epidemia è di 1.999. Aumenta anche il tasso di positivi rispetto ai tamponi effettuati oggi al 12,8% (ieri 11,3%), dato più alto rispetto alla media nazionale che è del 11,6%. Sono 7.091 tamponi eseguiti in Sicilia.

In Sicilia si registrano 760 guariti, mentre aumentano di 122 gli attuali positivi. Aumentano di 11 unità i ricoveri in regime ordinario, mentre quelli in terapia intensiva diminuiscono di 9 unità. Sono 120 in più quelli in isolamento domiciliare.

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 373, Palermo 214, Messina 201, Ragusa 14, Trapani 1, Siracusa 71, Agrigento 0, Caltanissetta 27, Enna 13.