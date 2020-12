Coronavirus, risalgono i contagi nel trapanese (2126). I dati di oggi 15 dicembre

15/12/2020 14:16:00

Come di consueto dopo il fine settimana, sono altalenanti i dati dei contagi del Coronavirus in provincia di Trapani.

Tornano ad aumentare, infatti, i positivi, sono 2126 quelli che si registrano ad oggi, 15 dicembre 2020, ieri erano 2055. I nuovi positivi al netto di guarigioni e decessi sono 113. I guariti totali sono 3034, i decessi dall'inizio dell'epidemia sono, invece, 93. Tra le città torna sopra i 500, Trapani, che oggi conta 508 contagi (ieri 489).

Ecco i positivi nelle città della provincia - Alcamo 246, Buseto Palizzolo 8, Calatafimi Segesta 13, Campobello di Mazara 29, Castellammare del Golfo 39, Castelvetrano 176, Custonaci 23, Erice 93, Favignana 1, Gibellina 15, Marsala 325, Mazara del Vallo 426, Paceco 32, Pantelleria 8, Partanna 48, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 40 Santa Ninfa 4, Trapani 508, Valderice 51, Vita 2, San Vito Lo Capo 18, Petrosino 21.

Per quanto riguarda i ricoveri, 14 sono le persone ricoverate in terapia intensiva, 111 le persone del territorio ricoverate nei reparti covid ordinari. I tamponi molecolari effettuati (dato parziale) sono 332, i tamponi per la ricerca dell’antigene sono 295.