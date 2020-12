Aeroporto di Birgi, da venerdì 18 dicembre al via le rotte di continuità

16/12/2020 13:39:00

Dopo tanti rinvii per il covid prima e per mancanca di prenotazioni dopo, c'è l'ok per l'inizio delle rotte di continuità dall'aeroporto di Birgi. Dal 18 dicembre la Tayaranjet avvierà le rotte in continuità da Trapani per Ancona, Perugia e Trieste.

L'Enac ha dato il via libera alle compagnie aeree aggiudicatarie delle rotte in continuità territoriale. Da venerdì 18 dicembre Tayaranjet darà avvio ai voli sulla continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Due saranno le frequenze settimanali.

Tra le iniziative per invogliare al volo, molto apprezzata la tariffa speciale riservata agli operatori sanitari. Per partecipare all'iniziativa, il personale sanitario ( medici, infermieri, assistenti paramedici) che dimostrerà di viaggiare per motivi lavorativi inerenti la fase emergenziale dovuta al Coronavirus, potrà inviare una mail a: emergenzacovid@tayaranjet.com, Tayaranjet applicherà una scontistica tariffaria pari al 50% sul prezzo del biglietto , tasse incluse.

L'altra compagnia che da Birgi opererà le altre rotte in continuità è Albastar per Brindisi, Napoli e Parma. Rotte che si aggiungono alla programmazione di linea che il vettore ha già in partenza da Trapani Birgi, per Roma, Milano Malpensa e Cuneo.