Coronavirus. 2147 positivi in provincia di Trapani. Un altro decesso. I dati del 16 Dicembre

16/12/2020 17:03:00

Aumentano, di nuovo, i positivi al Covid 19 in provincia di Trapani. Nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso, che porta il totale dei morti a 94 dall'inizio della pandemia.

Gli attuali positivi sono 2147 nel territorio. La città con più contagi è Trapani, 502 positivi, seguono Mazara, 449, e Marsala, 305 (che riduce considerevolmente il conto degli attuali positivi). Le altre città: 258 ad Alcamo, 179 a Castelvetrano, 95 ad Erice, 39 a Castellammare del Golfo, 52 a Valderice, 49 a Partanna, 40 a Salemi, 33 a Paceco, 29 a Campobello di Mazara, 23 a Custonaci, 22 a Petrosino, 20 a San Vito Lo Capo, 16 a Gibellina, 13 a Calatafimi Segesta, 8 a Pantelleria, 7 a Buseto Palizzolo, 4 a Santa Ninfa, 2 a Favignana, 2 a Vita, 0 a Salaparuta, 0 a Poggioreale.

Sono 13 i ricoverati in terapia intensiva della provincia di Trapani, 110 quelli del territorio in terapia non intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate e poi sono guarite 3105 persone. Il dato di oggi (parziale) dei tamponi è di 289, e 221 test per la ricerca dell’antigene.