Coronavirus, diminuiscono i contagi nel trapanese (2082). C'è una nuova vittima 

17/12/2020 17:29:00

Diminuisce il numero dei positivi in provincia di Trapani. Sono 2082 gli attuali casi di persone contagiate (ieri erano 2147).

C'è purtroppo un nuovo decesso e il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia sale a 95. I guariti sono invece 3200. Questi i dati aggiornati ad oggi 17 dicembre 2020.

I ricoverati in terapia intensiva sono 16, i ricoverati del territorio non in terapia intensiva sono 109. Sono stati effettuati 361 temponi molecolari (dato parziale) e 210 tamponi per la ricerca per l'antigene.

Questi i positivi nelle città della provincia - Alcamo 260, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi Segesta 13, Campobello di Mazara 29, Castellammare del Golfo 39, Castelvetrano 142, Custonaci 23, Erice 93, Favignana 2, Gibellina 16, Marsala 300, Mazara del Vallo 432, Paceco 33, Pantelleria 8, Partanna 49, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 39 Santa Ninfa 3, Trapani 497, Valderice 54, Vita 2, San Vito Lo Capo 20, Petrosino 21.