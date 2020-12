Salemi. La "Solidarietà in circolo" del Pd per aiutare le famiglie in crisi

17/12/2020 08:18:00

Mai come di questi tempi il sostantivo “solidarietà” (di origine d’oltralpe, nato proprio negli anni della Rivoluzione francese con il significato di ‘sentimento di fratellanza’) e’ stato evocato così spesso.



La Costituzione Italiana con l’articolo 2 sancisce che la convivenza sociale deve essere costruita sulla base del principio di "solidarietà".

Lo Stato se ne fa interprete adottando i provvedimenti più idonei per garantirla a tutti, ma soprattutto alle fasce sociali più deboli.

Ciò non esclude però che da parte di ogni singolo cittadino, o Associazione o aggregazione politica, possano concretizzare la "solidarietà sociale" con iniziative che vanno in questa direzione, soprattutto in un momento di emergenza come e’ quello che viviamo ormai da lunghi mesi .

E’ questo il senso della decisione presa dal circolo del Partito Democratico di Salemi aderendo all’iniziativa del Pd nazionale denominata “Solidarietà in circolo”.

Il giovane segretario Giuseppe Gandolfo ha lanciato una campagna di raccolta di beni di prima necessità da destinare in favore delle famiglie bisognose.



La raccolta avverrà nelle giornate di venerdì 18 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in Piazza Libertà e sabato 19 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nello spiazzale antistante il Bar Centrale nel rione Cappuccini.

La politica, in momenti eccezionali come quelli attuali, e’ fatta anche di questo tipo di solidarietà.

Bandendo le chiacchiere e mettendo in campo azioni concrete che possono alleviare le difficoltà dei cittadini.

“La pandemia, sostiene Gandolfo, “ha fatto emergere ancor di più le difficoltà in cui vivevano già molte famiglie italiane, siciliane e salemitane. In un momento in cui il divario sociale si allarga sempre più, è doveroso aiutare i soggetti più fragili e allo stesso tempo lanciare un messaggio di Speranza in vista anche del Santo Natale.”

In questa fase di emergenza, e in un clima di autentico spirito cristiano, la messa in campo di azioni che valorizzino il senso di comunità e solidarietà, crediamo che per una comunità politica che coltiva l’attenzione verso il prossimo sia da apprezzare da emulare.

Essere dalla parte di chi ha maggiormente bisogno, soprattutto in questo periodo, essere vicini alle persone alle quali il Covid ha portato via anche il benessere economico: questo l’imperativo categorico senza se senza ma!

Con la convinzione che l’unico modo per uscirne è farlo insieme.

I generi di prima necessità raccolti saranno devoluti alla Caritas della Chiesa Madre e a quella dei Cappuccini.

Sarà poi compito dei dirigenti di questa Associazione a farli arrivare con discrezione e senza ostentazione (“non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”) alle famiglie meno fortunate.

Franco Ciro Lo Re