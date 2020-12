Passa la linea dura: Natale in zona rossa. Ecco le misure previste 

18/12/2020 18:03:00

Sarà un Natale in zona rossa. Passa nel governo la linea dura. Sarà lockdown di fatto per dieci giorni, durante le vacanze di Natale, e per i rimanenti quattro l'Italia sarà in zona arancione. Potremo invitare al massimo due persone a casa, ma nel conto non rientra chi ha meno di 14 anni.

Sarà zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Per gli altri giorni feriali, invece, zona arancione. In tutto ci saranno 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. Resta inoltre il divieto di muoversi in più di due persone, in deroga al blocco della circolazione. Di fatto, si potranno invitare due persone senza contare gli under 14.

Cosa accade nei festivi e prefestivi: in questi giorni sarà vietata la circolazione per ragioni non essenziali (quindi tranne salute e lavoro e al netto delle deroghe dei due invitati), servirà comunque l'autocertificazione, chiuderanno ristoranti, bar e negozi. Fuori dal perimetro di tali motivazioni, pertanto, non si potrà lasciare la propria abitazione.

Viceversa, nei quattro giorni feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) resteranno chiusi bar e ristoranti, mentre saranno aperti i negozi. Sarà vietata la circolazione fuori dal proprio Comune a meno che non si tratti di centri al di sotto dei 5 mila abitanti e ci si potrà spostare per un raggio massimo di 30 chilometri.

In serata, si svolgerà la conferenza stampa del presidente del Consiglio che annuncerà al Paese cosa si potrà fare - soprattutto cosa no - nelle prossime settimane di festa.