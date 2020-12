Coronavirus. Calano i positivi in provincia di Trapani (1874). Tre nuovi decessi

18/12/2020 15:15:00

Diminuiscono in maniera importante gli attuali positivi al Covid 19 in provincia di Trapani, e si scende sotto quota duemila positivi. Sono esattamente 1874 gli attuali positivi al Covid in base ai dati di oggi, 18 dicembre. Si registrano però dei decessi, 3 in più rispetto a ieri, salgono così' a 98 dall'inizio della pandemia.



Il calo degli attuali positivi è dovuto, ovviamente, al gran numero di guariti registrati nelle ultime 24 ore: 234 in più rispetto a ieri, che salgono così a 3434.

Questi i positivi nelle città della provincia di Trapani - Alcamo 242, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi Segesta 13, Campobello di Mazara 26, Castellammare del Golfo 32, Castelvetrano 138 Custonaci 20, Erice 90, Favignana 2, Gibellina 18, Marsala 279, Mazara del Vallo 318, Paceco 33, Pantelleria 8, Partanna 45, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 34 Santa Ninfa 2, Trapani 483, Valderice 43, Vita 2, San Vito Lo Capo 20, Petrosino 19.

In terapia intensiva sono ricoverate 15 persone, 110 sono i ricoverati in terapia non intensiva. Il dato parziale dei tamponi di oggi è di 345, quello dei test per la ricerca antigene 224.