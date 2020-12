Coronavirus, calano i nuovi positivi in Sicilia ma aumentano i ricoverati. I dati di oggi

20/12/2020 18:46:00

Diminuiscono i nuovi positivi in Sicilia. Sono 792 i casi di Coronavirus registrati sull'Isola nelle ultime 24 ore. In controtendenza però il dato dei ricoveri, che vede un aumento sia in regime ordinario (+5) sia in terapia intensiva (+4).

Aumento anche i decessi, 24 in un giorno (contro 22 di ieri). In discesa il tasso di positività, all'11,14 (contro il 12,1% di sabato).

Sono in totale 33.883 gli attuali positivi, 40 in più rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.254 pazienti, 1.076 nei reparti ordinari e 178 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 32.629 persone. I guariti sono 728.

Sul fronte della distribuzione fra le province Catania registra 209 casi, Palermo 271, Messina 89, Ragusa 47, Trapani 3, Siracusa 68, Agrigento 7, Caltanissetta 85, Enna 13.