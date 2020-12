Marsala, gli auguri dei Garibaldi's Watchers e il loro calendario 2021 

30/12/2020 22:00:00

I Garibaldi's Watchers, gli alunni dell'ITET G. Garibaldi di Marsala, fanno gli auguri di buone feste e di un buon anno realizzando il calendario del 2021 con tutti i ricordi, i momenti, le emozioni, le esperienze vissute nel 2020.

"La nostra idea per l’augurio dell’anno venturo è un calendario (potete scaricarlo qui) che, mese per mese, racconta le nostre avventure, singole ed in gruppo. Cercare le foto per questo calendario - scrivono gli studenti - ci ha divertito e rattristato allo stesso tempo: è stato comunque un momento di riflessione, tale da farci capire che “Cogliere l’attimo fuggente” è una locuzione da non sorvolare! Sono passati pochi mesi da quegli scatti, ma ci sembra un secolo; a quelle sensazioni noi vogliamo tornare presto, quella è la meta da perseguire, con determinazione. Il vaccino ci dà una fiducia nuova e nuova carica per affrontare l’ultimo miglio di sacrifici; e, con questa rinnovata forza, noi auguriamo a tutti un 2021 in cui “TORNERANNO I GIORNI DI QUESTE EMOZIONI” e ci auguriamo di poter rivivere al più presto questi momenti indimenticabili. Felice anno nuovo dal team Garibaldi’s Watchers (4^Cs, ITET Garibaldi, Marsala)".