Nuovo balzo di casi Covid in Sicilia. Tasso di positività tra i più alti in Italia. I dati

04/01/2021 18:06:00

Nuovo balzo in avanti del Covid in Sicilia che è tra le regioni con il più alto tasso di positività in Italia.

Sono 1.391 i nuovi positivi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 7.597 tamponi eseguiti. La Sicilia con il 18,3% ha uno dei tassi di positività più alti nel Paese, il terzo per la precisione, dopo Trento e Veneto. In più, oggi, è anche la terza regione per numero di nuovi positivi al Covid in Italia, dietro a Veneto, Campania

Attualmente, in Sicilia, ci sono 36.578 positivi di cui 1.181 ricoverati in ospedale, 186 in terapia intensiva (-2) e 35.211 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 58.832 (+380) ma purtroppo crescono anche i decessi che in totale sono 2.528 (+34). Da inizio della pandemia sono 97.938 le persone contagiate. La distribuzione nelle province vede a Catania con 396 casi, Palermo 295, Messina 210, Ragusa 69, Trapani 76, Siracusa 197, Caltanissetta 56, Agrigento 44, Enna 48.

In tutta Italia sono 10.800 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su quasi 78 mila tamponi. Le vittime sono invece 348. Nella giornata di ieri, con 103mila tamponi, i nuovi positivi erano 14.245 e i morti 347. Stabile a livello nazionale il tasso di positività che è del 13,8%.

Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 4 in meno rispetto a ieri nel saldo fra entrate e uscite, con 136 nuovi ingressi registrati oggi. I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, contro i 2.583 di ieri. Nei reparti ci sono invece 23.317 persone, 242 in più di ieri. Aumentano i guariti o dimessi, 16.206, per un totale da inizio pandemia di 1.520.106. Le vittime arrivano invece a quota 75.680.

Il numero totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 2.166.244. Gli attualmente positivi diventano 570.458 (-5.576), i dimessi/guariti 1.520.106 (+16.206).