Aggiornamento sul Coronavirus in provincia di Trapani. Impennata di casi. 10 morti, su i ricoveri 

05/01/2021 19:08:00

Nuovo preoccupante aumento di casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Gli attuali positivi sono 1845, oltre 200 in più rispetto a ieri.

Ma a preoccupare è anche il dato dei decessi, in un giorno se ne sono registrati 10, e dei ricoveri, 18 in più rispetto a ieri nei reparti ordinari (stabile invece la situazione in terapia intensiva).

Marsala è la città che conta più positivi al Covid 19, e in un giorno ha registrato oltre 130 contagi in più.

Sono 1845 gli attuali positivi in provincia di Trapani. Le città con più casi restano Mazara, Marsala e Trapani.

Questa la suddivisione dei positivi nei Comuni della Provincia, al netto di decessi e guarigioni: Alcamo 191, Buseto Palizzolo 4, Calatafimi Segesta 6, Campobello di Mazara 28, Castellammare del Golfo 28, Castelvetrano 65, Custonaci 10, Erice 107, Favignana 17, Gibellina 28, Marsala 460, Mazara del Vallo 373, Paceco 34, Pantelleria 6, Partanna 35, Petrosino 19, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 3, San Vito lo Capo 7, Santa Ninfa 1, Trapani 324, Valderice 92, Vita 0.

Il totale attuali positivi è di 1.845 casi. 143 deceduti.

I guariti sono in totale 4.734

I ricoverati in terapia intensiva sono 8, i ricoverati negli altri reparti Covid, 132.

Il dato parziale dei tamponi è di 408, test per la ricerca dell'antigene 294.