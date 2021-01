Coronavirus, in Sicilia casi aumentati del 30% in una settimana 

05/01/2021 10:01:00

in Sicilia casi aumentati del 30% in una settimana

In Sicilia ci sono stati quasi settemila contagiati nell'ultima settimana. L' incremento di casi è del 36,2 per cento. I tamponi positivi sono pari al 14,1% dei tamponi effettuati, in quella precedente erano il 10,5%

Crescono anche i ricoverati: sono 1321, di cui 184 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 120 unità, dopo cinque settimane in cui il numero dei ricoverati era invece diminuito.

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 90 nuovi ingressi in terapia intensiva (in aumento del 9,8% rispetto ai agli 82 della settimana precedente).

Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6%.

VACCINO. In Sicilia, dall’avvio della campagna vaccinale anticovid, sono già oltre 18mila le persone che hanno già ricevuto il vaccino. In particolare, nella sola giornata di ieri, lunedì 4 gennaio, in tutto il territorio regionale sono state complessivamente somministrate 8169 dosi di farmaco su altrettanti cittadini. Finora, quindi, oltre il 40 per cento delle 46.510 dosi consegnate alla Sicilia è stato somministrato.