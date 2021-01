Covid inarrestabile in Sicilia. Oltre 1500 nuovi casi. Aumentano ricoveri e decessi. I dati di oggi

05/01/2021 17:24:00

Aumentano ancora, di giorno in giorno, i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1576 nuovi casi su 9.537 tamponi effettuati con un tasso di positività pari al 16,5%, il secondo più alto in Italia.

Il Covid fa paura in Sicilia anche per gli altri indicatori. Aumentano ancora, infatti, anche i ricoveri in terapia intensiva (+4) e in regime ordinario (+17). Nel bollettino di oggi vengono registrati anche 36 morti, 2 in più rispetto a lunedì. La Sicilia è la terza regione per numero di nuovi contagi giornalieri in Italia, dopo Veneto e Lazio.