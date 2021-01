06/01/2021 08:38:00

Vediamo di mettere ordine su cosa si può fare oggi, domani e fino al prossimo decreto. Oggi l'Italia è zona rossa, domani sarà zona gialla ma "rafforzata". Cerchiamo di capire meglio.

Oggi, 6 Gennaio è l'ultimo giorno di zona rossa in Italia. Spostamenti vietati se non per tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione o per motivi di lavoro, salute o necessità. Ci si può muovere, nella regione, per andare in una seconda casa e, al massimo in due con figli minori di 14 anni, per andare a trovare parenti o amici. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Bar e ristoranti, pasticcerie e gelaterie ancora chiusi se non per asporto ( fino alle 22 e con il divieto di consumare nei pressi del locale ) o per il domicilio. Aperti, con gli orari stabiliti dai Comuni per i festivi, supermercati e alimentari, farmacie e tabacchi,

librerie e negozi di intimo o sportivi. Chiusi tutti gli altri esercizi commerciali.

Domani 7 Gennaio e l'8 Gennaio. Tutte le regioni in giallo rafforzato. Una sfumatura nuova, valida 48 ore, che prevede il divieto di spostamento tra regioni se non per i soliti motivi di lavoro, salute, necessità o per tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per gli spostamenti all’interno delle regioni non occorre giustificazione ma resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Riapertura delle scuole in presenza ma solo per i più piccoli, materne, elementari e medie. Gli studenti delle superiori riprenderanno con la didattica a distanza. Bar e ristoranti possono riaprire ovunque ma fino alle 18, poi consentito solo asporto (fino alle 22) e domicilio. Tutti aperti anche i negozi, compresi i centri commerciali.

9 e 10 Gennaio. Il 9 e il 10 gennaio l’Italia entra in fascia arancione. Sono chiusi i bar e i ristoranti, ma si può prendere cibo e bevande da asporto fino alle 22, e ordinare consegne a domicilio.Sono aperti supermercati, farmacie, edicole e tabaccai ma anche i negozi al dettaglio. Sono aperti i parrucchieri e i centri estetici. Ci si può muovere liberamente all’interno del Comune di residenza tra le 5 e le 22. Sempre e solo all’aperto si può fare attività motoria e attività sportiva individuale.

E dall'11 Gennaio? Dall’11 al 15 gennaio torna la divisione dell’Italia per fasce di colore. Sarà valido il monitoraggio reso noto l’8 gennaio per misurare l’Rt e gli altri parametri dell’Istituto superiore di sanità. Con l’Rt sotto l’1 le regioni dovrebbero rimanere in fascia gialla. Con l’Rt pari a 1 si va in fascia arancione. Con l’Rt pari a 1,25 si va in fascia rossa. Ogni governatore potrà firmare ordinanze più restrittive rispetto a quelle del governo su scuole, aperture dei negozi e centri commerciali, altre attività o spostamenti. I sindaci potranno chiudere piazze e strade per evitare gli assembramenti