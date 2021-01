Coronavirus. La Sicilia ha il tasso di positività più alto d'Italia. I dati di oggi

06/01/2021 18:55:00

La Sicilia ha il tasso di positività più alto in Italia. I dati di oggi, 6 gennaio, sul Coronavirus nell'Isola preoccupano sempre di più. Il bollettino regionale registra sono 1.692 nuovi contagi da Coronavirus (mai così tanti negli ultimi 15 giorni) su 9.767 tamponi processati.



Il tasso di positività è del 17,3%, il più alto registrato oggi in Italia.

Le vittime sono 29.

La buona notizia è che nelle ultime 24 ore si sono registrati 1350 guariti e un lieve calo dei ricoveri in regime ordinario, dopo giorni di crescita: sono 1190 i ricoverati in regime ordinario, 8 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva però ci sono 4 ricoverati in più, per un totale di 194 pazienti. Questi i nuovi contagi per province: 485 a Palermo, 449 a Catania, 207 a Messina, 193 a Siracusa, 91 a Caltanissetta, 82 a Trapani, 73 ad Agrigento, 61 a Ragusa, 51 ad Enna.