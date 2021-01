Covid in Sicilia, il punto sui vaccini. Regione verso la zona rossa 

08/01/2021 10:18:00

Continua a crescere il numero dei vaccinati in Sicilia. Dall'avvio della campagna vaccinale anticovid, nell'Isola sono state somministrate complessivamente 44211 dosi di farmaco su altrettanti cittadini rientranti nel target attuale previsto dal Piano nazionale. Solo ieri, giovedì 7 gennaio, i vaccinati in Sicilia sono stati 8559.

A Marsala ci sono polemiche perchè, secondo alcune segnalazioni pervenute alla redazione di Tp24, sono stati vaccinati anche soggetti non medici o operatori sanitari che non c'entrano nulla con la gestione dell'emergenza.

La Giunta regionale si è riunita per assumere decisioni in merito alle conclusioni del Comitato tecnico scientifico sull’attuale situazione pandemica in Sicilia. Il Cts avrebbe proposto l’istituzione dell’area rossa per tre settimane.

“Al vaglio del governo Musumeci – si legge in una nota della Presidenza della Regione – ci sono misure restrittive che si rendono necessarie in considerazione dell’ andamento del contagio sul territorio siciliano”.