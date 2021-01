Covid. Impennata di casi a Marsala: 611 positivi. Mazara 463, Trapani 456

10/01/2021 17:50:00

Situazione preoccupante sul fronte Coronavirus a Marsala. Sono 611 gli attuali positivi al Covid 19, ben 136 in più rispetto all'ultimo bollettino di venerdì.

I dati sono aggiornati ad oggi, domenica 10 gennaio, ed evidenziano una situazione molto critica per la città che in pochi giorni ha visto aumentare esponenzialmente i contagi. Un boom di casi provocati dalle "leggerezze" del periodo natalizio, le feste in casa, giocate a carte clandestine, mangiate con più nuclei familiari. Il Natale in tutta la Sicilia sta portando ad una terza ondata anticipata, e Marsala in questo senso conta diversi focolai familiari che stanno facendo schizzare i casi di Covid-19. Si tratta infatti della città con più casi in provincia di Trapani.



La seconda città con più positivi è Mazara, 463. Il capoluogo, Trapani, conta oggi 456 attuali positivi al Covid. A questo dato si accosta quello delle città della “cintura” trapanese. Valderice, conta 115 positivi, Erice 159, Paceco 51.



Ad Alcamo sono 214 i positivi al Covid. A Castelvetrano 112. A Petrosino 22. Sono, questi, dati non ufficiali e che la Regione (che oggi ha comunicato 130 casi in più in tutta la provincia) deve ancora "contabilizzare".