10/01/2021 15:39:00

Sicilia verso la zona rossa dal 15 Gennaio. La Sicilia al momento è zona arancione. E lo sarà fino al 15 gennaio. Il nuovo Dpcm che il governo dovrebbe varare entro il 15 gennaio conterrà un nuovo parametro per portare le regioni nelle aree a maggiori restrizioni oltre all’indice di contagio Rt superiore a 1 per la zona arancione e a 1,25 per la zona rossa: quello dell’incidenza dei casi ogni centomila abitanti.

E questo parametro, secondo le ultime informazioni, dovrebbe portare automaticamente (quindi senza ulteriore valutazione della Cabina di Regia Benessere Italia) le regioni in zona rossa. E la Sicilia è vicina a questa soglia.

D'altra parte la Sicilia è la terza regione con il numero più alto di nuovi contagi da Coronavirus, 1839, appena tre in meno rispetto a venerdì scorso, e per la seconda volta in quattro giorni prima in Italia per il tasso di positività, che sale dal 17,4 al 17,6%.

Dal 2 al 9 gennaio i contagi in Sicilia sono stati 10822 (contro i 6931 dal 28 dicembre al 3 gennaio), con 5448 nuovi positivi (contro 2424, quindi più del doppio), 227 le vittime (contro 196, per un drammatico totale di 2695), e 185 ricoverati in più, di cui 19 in terapia intensiva, mentre nei sette giorni precedenti in ospedale ne erano entrati 120. In lieve aumento i guariti (4853 contro 4311 persone).