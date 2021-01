Troppi casi Covid a Marsala. Il sindaco: "Limitare l'accesso alle vie dello shopping"

10/01/2021 18:31:00

Troppi casi Covid a Marsala. Il sindaco Massimo Grillo pronto a limitare l'accesso alle vie e alle piazze dello shopping. Lo ha scritto il sindaco dopo l'ultimo dato sul Coronavirus a Marsala: sono 611 gli attuali positivi.

"In questi giorni stiamo predisponendo, in stretta collaborazione con il comandante dei Vigili Urbani di Marsala, misure più stringenti sul territorio così come consentito dalla recente ordinanza n. 5 del 08.01.2021 del presidente Musumeci. Il provvedimento riguarderà sia la limitazione degli accessi ad alcune piazze e vie dove si formano maggiori assembramenti, sia la regolamentazione delle modalità di accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, compresi le medie strutture di vendita come i supermercati.

Il provvedimento sarà adottato utilizzando tutti i poteri che la suddetta ordinanza ha riconosciuto ai sindaci".

Grillo inoltre ha chiesto la chiusura anche degli asili. "Ho mandato una nota perché questa chiusura venga estesa anche ai nidi, agli asili e alle scuole dell’infanzia perché anche i più piccoli, gli insegnanti e gli operatori di queste strutture educative rischiano di contrarre il virus e fare da vettori per i propri familiari. Spero la Regione accolga il mio appello e quello dei sindacati in tal senso".