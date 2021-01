Scuola d'infanzia, protestano i genitori a Marsala. La situazione 

11/01/2021 09:33:00

Protestano i genitori a Marsala per la situazione delle scuole d'infanzia. Sulla carta scuole materne e asili nido dovrebbero essere aperti. La situazione, invece, è molto diversa. Al di là degli asili nido comunali, che hanno un problema legato alla mancanza di certificazioni (ne parliamo qui), oggi in diverse scuole le classi erano deserte, un po' per paura dei genitori, soprattutto nelle zone di Marsala dove maggiori sono i focolai (Birgi e Terrenove) un po' perchè alla nostra redazione arrivano segnalazioni di "pressing" delle maestre per non fare portare i bambini. Qualche genitore che ha portato il bimbo a scuola si è visto quasi respinto, altri hanno dovuto minacciare il ricorso alla denuncia per interruzione di pubblico servizio. Diverse maestre, inoltre, sono in malattia.

La situazione più confusa riguarda il "Giardino d'Infanzia", la scuola materna "Baccelli" di Marsala. La scuola è regolarmente aperta. Ma già da ieri i genitori hanno ricevuto strane comunicazioni che invitavano a non portare i bambini perchè non ci sarebbe stato nè la mensa, nè il tempo prolungato. Tante le proteste, anche perchè si è scoperto che invece la mensa funziona regolarmente. I genitori hanno chiesto un confronto con la coordinatrice della struttura, ma era assente, così come nessuna comunicazione è arrivata da Marsala Schola.

Si è interessata della vicenda l'assessore Antonella Coppola: "Ho fatto le verifiche, dopo le segnalazioni - dichiara a Tp24 - e confermo che oggi il servizio mensa è attivo, non solo al Giardino d'Infanzia, ma in tutte le scuole. Credo che i problemi e la confusione siano nati dall'incertezza del momento, e da qualche sbagliata comunicazione. Forse le insegnanti hanno allarmato i genitori inconsapevolmente poiché temevano poche presenze o addirittura nessuna. In tal modo hanno fatto intendere che oggi la refezione non sarebbe stata garantita. Per fortuna non è così".