Coronavirus, è record di nuovi contagi in Sicilia (1913). 40 le vittime

12/01/2021 18:14:00

E' record di nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Sono 1.913 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri 1.587) e sono 40 le vittime. La Sicilia è la seconda regione in Italia per numero di casi dietro al Veneto che oggi ha registrato 2.134 nuovi positivi.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 44 le nuove persone ricoverate nei reparti ordinari, quelli in terapia intensiva sono sostanzialmente stabili, solo uno in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati nell'Isola sono 10.743, mentre il tasso di positività è sceso leggermente rispetto al 17,8% (ieri era stato del 18,2), quello nazionale è sceso al 10,05%.

Attualmente in Sicilia ci sono 44.038 positivi di cui 1.342 ricoverati, 209 in terapia intensiva e 42.487 in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia sono 111.555 i contagiati totali. I guariti sono 64.712.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 582 casi, Catania con 486, Messina 331, Trapani 231, Caltanissetta 123, Agrigento 52, Enna 46, Ragusa 41, Siracusa 21.

In totale in Italia sono 14.242 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 616. in aumento rispetto a ieri quando i positivi erano stati 12.532 e i morti 448. In totale da inizio epidemia i casi sono 2.303.263 , le vittime 79.819. Il Paese globalmente conta 570.040 attuali positivi (-5.939 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 1.653.404 (+19.565). Il tasso di positività è del 10,05%, in calo rispetto al 13,6% di ieri.