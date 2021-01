Marsala verso la zona rossa. Da domani scattano nuovi divieti 

12/01/2021 19:26:00

Nuovi divieti a Marsala da domani, per contrastare l'emergenza coronavirus. Il Sindaco ha infatti chiesto alla Regione di istituire in città la "zona rossa". Nel frattempo, però, ha finalmente emesso alcuni provvedimenti per limitare gli assembramenti.

Fino al 31 Gennaio, il Sindaco ha disposto che non ci saranno mercati nè mercatino; non si potrà sostare davanti ai bar; non si potrà stare in centro sabato e domenica dal tardo pomeriggio alla sera.

Ecco il dettaglio:

- chiusura delle piazze dove si tengono tradizionalmente i mercati e conseguente divieto delle attività nelle giornate di martedì, giovedì e domenica delle relative attività commerciali;

- divieto di stazionamento all'interno e nel raggio di 50 metri rispetto a esercizi pubblici di ristorazione (bar, ristoranti, ecc) dove sarà comunque consentito l’attività da asporto;

- divieto di accesso, movimento e stazionamento pedonale venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle ore 22 nel centro storico(piazza della Repubblica, vie XI Maggio, Correale, C. Scurti, Vaccari, Rapisardi, Fici, Frazzitta,Garibaldi, Gancia, C. Isgró).

I provvedimenti del Sindaco Grillo giungono dopo una serie di polemiche per il ritardo del Comune, dopo che il contagio, nei giorni scorsi, ha sfondato quota 600.

