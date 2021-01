Aggiornamento sul Coronavirus. Marsala 595, Trapani 476, Mazara 291

13/01/2021 13:32:00

Tornano ad aumentare gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 2.268 gli attuali casi positivi (ieri erano 2191). Marsala resta la città con più casi, seguita da Trapani e Mazara del Vallo. Ci sono due deceduti in più rispetto a ieri, e aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva.

Ecco i dati nelle città del trapanese: Alcamo 172 , Buseto Palizzolo 12, Calatafimi Segesta 0, Campobello di Mazara 30, Castellammare del Golfo 5,5 Castelvetrano 113, Custonaci 12, Erice 176, Favignana 33, Gibellina 64, Marsala 595 (ieri 587), Mazara del Vallo 291 (ieri 271), Paceco 57, Pantelleria 5, Partanna 20, Petrosino 27, Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 7, San Vito Lo Capo 6, Santa Ninfa 4, Trapani 476, Valderice 103, Vita 2.

I deceduti totali sono 149, i guariti sono 5.362. I ricoverati in terapia intensiva sono 16, quelli ricoverati negli altri reparti Covid, persone del territorio, sono 153. I tamponi effettuati (dato parziale) sono 324, i test per la ricerca dell’antigene 239.