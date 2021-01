Coronavirus, la Sicilia la Regione con i dati peggiori: +46%

13/01/2021 12:49:00

La Sicilia con un totale di 111.555 casi di positività al Covid, di cui 44.038 attuali e un incremento di 1.913 positivi è la Regione italiana dove aumenta maggiormente il numero di contagiati.

Nell'ultima settimana la Sicilia è la più in difficoltà che con il suo +46%, passa da da 8.253 a 12.041.

VILLA SOFIA. Ha ripreso l'attività di emergenza al 100% il pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia a Palermo dopo che all'interno era scoppiato un focolaio nel reparto di osservazione breve. A metà mattina dopo un paio di giorni di sanificazioni e tamponi a tappeto a pazienti e sanitari l'area di emergenza ha ripreso ad accogliere i pazienti. Alla luce della nuova ripartenza c'era in piedi la possibilità che il pronto soccorso dell'ospedale Civico diventasse di nuovo presidio Covid. "Al momento resta tutto com'è - dice Renato Costa commissario provinciale per l'emergenza Covid - Venerdì al Policlinico di Palermo ci saranno 26 nuovi posti per pazienti Covid più 7 di terapia intensiva. Sempre venerdì ci saranno ulteriori 26 posti all'ospedale Cervello".