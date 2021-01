Sicilia, oggi altri 39 morti. Record in provincia di Trapani: 312 nuovi casi

15/01/2021 18:09:00

Record in provincia di Trapani: 312 nuovi casi

Nel giorno in cui la Sicilia diventa zona rossa (qui tutto quello che si può e non si può fare) sono 1.945 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia.

Ieri erano 1969 e 1913 il giorno precedente, il che significa che l’epidemia viaggia nell’Isola al ritmo di duemila contagi al giorno. Nel report di oggi le vittime sono 39, mentre i guariti sono 1.726 nelle ultime 24 ore.

Negli sono ricoverati 1.403 pazienti in regime ordinario (+6 rispetto a ieri) e 210 in terapia intensiva (+5).

Intanto la provincia di Trapani fa registrare un record: 312 nuovi casi in un giorno. Quadi come la provincia di Messina. Il totale in provincia di Trapani di contagiati è 8125.

Questo il dato per provincia.

510 Palermo

456 Catania

327 Messina

312 Trapani

185 Siracusa

87 Caltanissetta

34 Agrigento

29 Ragusa

1 Enna