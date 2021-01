Il Covid attacca anche la bocca? I dentisti trapanesi: "Ricerca non attendibile"

18/01/2021 11:15:00

Egregio Direttore,

in seguito al grande clamore mediatico (locale, regionale e nazionale) del 16/01, di una ricerca condotta in Italia e Spagna, pubblicata su Journal of Medical Research and Health Education, dal titolo "Manifestations in Covid 19", autrice la Dottssa Morici Stefania, su richiesta di numerosi Colleghi di conoscere meglio lo stato delle ricerche e il team coinvolto, nella qualità di Presidente dell'Albo degli Odontoiatri della provincia di Trapani, mi corre obbligo di fornire le seguenti precisazioni:

l'articolo scientifico riportato dalle notizie giornalistiche (e dai video) è presente sulla rivista di cui sopra, ma contrassegnato dalla scritta "article retracted due to authors misconduct" (articolo ritirato per cattiva condotta dell'autore). La rivista, che non è indicizzata sulle banche dati di riferimento (Scopus e Web of Science) appartiene, tra l'altro, a una casa editrice presente nell'elenco delle case editrici potenzialmente predatorie, cioè pay-for-use che pubblicano di tutto, promettendo di rispettare gli standard tradizionali dell’editoria scientifica e fornendo invece un servizio di pubblicazioni a pagamento privo di controlli e di valore.



Ritengo, leggendo l'articolo, che lo stesso non dettaglia nè lo scopo della ricerca nè il numero di pazienti che è stato esaminato, per cui poter parlare di ricerca italo-spagnola e di "lesioni orali specifiche da Covid19", di cui il paper avrebbe dimostrato l'esistenza, risulta, a mio avviso, fuorviante per la comunità medica e la popolazione generale e non sostenibile sulla base di quanto riportato nel paper di cui all'oggetto.

Per completezza allego l'articolo scientifico.

Dott. Alberto Adragna

Presidente Provinciale Albo Odontoiatri

