Marsala, provvedimento contro il posteggiatore abusivo del parcheggio comunale 

19/01/2021 13:04:00

Marsala ha un parcheggiatore abusivo ... pure dentro il parcheggio comunale. Quello che accade in Via Giulio Anca Omodei lo abbiamo denunciato più volte. Ora finalmente si muove qualcosa.

Il Questore ha infatti emesso un provvedimento di "Daspo Urbano" per un anno, nei confronti di G.M.. L'uomo, del '72, è stato sorpreso per ben tre volte dai vigili urbani, in pochi giorni, mentre svolgeva la sua attività di posteggiatore abusivo nei pressi del parcheggio comunale.

G.M., che è stato anche sorvegliato speciale, è conosciuto alle Forze dell’ Ordine poiché gravato da diversi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Nei confronti dell’uomo erano stati già in passato adottati ben tre Ordini di Allontanamento e comminate altrettante sanzioni, connesse proprio alla sua presenza in quello specifico luogo.

Con il Daspo gli è stato inibito, l’accesso alla zona ed alle vie adiacenti; l’eventuale violazione di tale disposizione sarà punita con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’eventuale applicazione di una misura di prevenzione.